Sanatçı Didem Yağcı eserleriyle New York’ta

Çağdaş sanatın disiplinlerarası isimlerinden Didem Yağcı, hem İstanbul hem de New York'ta sürdürdüğü üretimleriyle uluslararası sanat dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Çocukken önemli bir giyim markasının desen yarışmasını kazanan annesi ile birlikte evde sanatla iç içe büyüyen Yağcı, lise yıllarında katıldığı resim yarışmalarında kazandığı derecelerle de dikkat çeken bir isim oldu. Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanmasına rağmen kimya eğitimi almayı tercih eden ressam, verdiği bu kararla, ileride sanatla bilimi harmanlayarak geliştireceği benzersiz sanat pratiğinin de temelini oluşturmuş oldu. Kendisiyle hem sanatı hem de hedefleri hakkında kısa bir röportaj yaptık.

Kaç senedir sanatın içindesiniz?

Sanata ilgim çocukluk yıllarımda annemle birlikte başladı, ama profesyonel anlamda 12 yılı aşkın süredir üretimlerimi sürdürüyorum. Kimya eğitimimin ardından 2010 yılında Avrupa Birliği bursuyla London College of Fashion'da çağdaş sanat ve tasarım üzerine eğitim aldım. Bu süreç, bilime dayalı bakış açımı sanatla harmanlamama olanak verdi.

Tekniğinizi bize anlatır mısınız?

Ahşap, alçı, MDF ve kağıt gibi malzemeleri katmanlı bir yaklaşımla kullanıyorum; bunlara ek olarak tuval eserlerim de var. Optik illüzyonlar, geometrik formlar ve soyut kompozisyonlar üzerinden ilerliyorum. Eserlerim insana dair tekamül sürecini anlatıyor. Batının analitik düşünce tarzıyla doğunun mistik duyarlılıklarını buluşturan bir anlayışım var. Katmanlı yüzeyler benim için hem sanatsal hem de felsefi bir dil: benliğin dönüşümünü, yaşam döngüsünü ve içsel diyaloğu temsil ediyor.

Hangi konuları işlemeyi seviyorsunuz?

Benliğin sürekli dönüşümü, insanın içsel yolculuğu ve hayatın döngüsel yapısı, eserlerimdeki temel temalar. Eserlerimin ana teması ise insana dair tekamül sürecine dayanıyor. Katmanlar, üst üste binen yüzeyler, tekrar eden formlar hep bu süreci yansıtıyor.

Nerelerde sergiler açtınız?

Hem Türkiye'de hem de uluslararası birçok şehirde eserlerim sergilendi. İstanbul, Paris, Londra, Dubai, New York, Miami, Chicago, Houston, Dallas ve Dublin başta olmak üzere pek çok yerde kişisel ve karma sergilere katıldım. Çalışmalarım Boston Massachusetts Contemporary Library and Museum eser koleksiyonuna dahil edildi ve Frank Stella gibi dünyaca ünlü sanatçılarla yan yana sergilendi.

Geçtiğimiz haftalarda New York'ta fuara katıldınız, ondan biraz bahseder misiniz?

New York'ta gerçekleşen Art on Paper fuarıydı. Bu fuar, kağıt temelli ve deneysel işlere odaklanan önemli bir uluslararası platform. Benim için de hem yeni koleksiyonerlerle tanışmak hem de Amerika'daki sanat ortamında işlerimin aldığı pozitif tepkileri görmek açısından çok değerliydi.

Yakın zamanda sergi çalışmanız olacak mı?

Evet, yeni galeri iş birliktelikleriyle hem Türkiye'de hem Amerika'da hem de Avrupa'da projeler ve fuar katılımları gerçekleştirmeyi planlıyorum.

Tekniğinizle ilgili eğitimler veriyor musunuz?

Şu an için eğitim vermiyorum. Ancak sanat pratiğimde edindiğim deneyimleri ileride paylaşmayı değerli buluyorum.