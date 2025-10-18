Yapay zeka Avrupa’nın ormanlarını koruyacak

BUGÜN Avrupa denilince akla sanayi kentleri, otoyollar ve tarım arazileri geliyor. Oysa binlerce yıl önce kıtanın neredeyse tamamı kadim ormanlarla kaplıydı. Araştırmalar, kıtanın yaklaşık yüzde 80'inin eski çağlarda sık ormanlarla çevrili olduğunu ortaya koyuyor. Bu devasa ekosistemlerin büyük bölümü zamanla yok olurken, yalnızca erişilmesi zor bölgelerde küçük kalıntılar günümüze ulaşabildi. Romanya'nın Karpat Dağları ise hâlâ bu "yeşil kaleler"den en önemlisine ev sahipliği yapıyor.

YÜZYILLARDIR iklim değişimlerine direnen bu ormanlar, sahip oldukları zengin flora ve faunalarıyla "Avrupa'nın son vahşi kaleleri" olarak anılıyor. Ancak son yıllarda hızla artan yasa dışı kesimler, organize odun mafyaları ve rant baskısı, bu kadim ekosistemleri ciddi tehlike altına sokmuş durumda.

YARDIM ÇAĞIRACAK

ÇEVRECİ örgüt Agent Green, bu tehlikeyi bertaraf etmek için dikkat çekici bir projeye imza attı. Geliştirilen BioT adlı sensörler, orman derinliklerine yerleştirilerek adeta elektronik birer bekçi görevi görüyor. 360 derece ses algılama özelliği sayesinde motorlu testere sesini bir kilometre uzaklıktan yakalayabilen BioT, bu kayıtları anında yapay zekâ ile analiz ediyor. Kesim tespit edildiğinde cihaz, uydu bağlantısı aracılığıyla konum bilgisini yetkililere iletiyor. Böylece orman artık kendi sesini kullanarak yardım çağırabiliyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

BİOT yalnızca yasa dışı kesimlere karşı değil, ekolojik araştırmalarda da kritik rol üstleniyor. Üzerindeki yapay zekâ çipi kuş seslerini, böcek uğultularını, rüzgârın tonlarını dahi ayırt edebiliyor. Böylece bölgede yaşayan canlı türlerinin haritası çıkarılıyor. Toplanan veri

er, hem orman sağlığını gözlemlemek hem de gelecek kuşaklar için koruma stratejileri geliştirmek amacıyla kullanılacak. '

SESSİZ KALMAYACAK'

PROJEYE, çevreci topluluk Planet Wild finansman sağladı. İlk aşamada 10 adet BioT cihazı kurulacak ve yaklaşık 300 hektarlık alan bir yıl boyunca 7/24 dinlenecek. Ardından elde edilen veriler iki yıl boyunca analiz edilerek ekolojik raporlar hazırlanacak. Hedef, hem yasa dışı kesimlerin önüne geçmek hem de Avrupa'nın son ormanlarının "biyolojik hafızasını" kayda geçirmek. Agent Green'in kurucusu Gabriel Paun, yıllardır Romanya'daki orman mafyalarıyla mücadele ediyor. Defalarca tehdit edildi, saldırıya uğradı ama pes etmedi. Bugün ise teknolojinin doğayla el ele verdiği bu girişim sayesinde umudunu tazeliyor. Paun'un sözleri, projenin ruhunu özetliyor: "Artık orman sessiz kalmayacak. Kendi sesiyle kendini savunabilecek."