Renkler ile enerjinizi yükseltin

Gün içinde kendinizi yorgun ve enerjisiz hissettiğiniz anlarda kıyafet seçimleriniz ruh halinizi düşündüğünüzden çok daha fazla etkiliyor. Stilistlere göre belirli renkler, yalnızca görünümünüze dinamizm katmakla kalmıyor; aynı zamanda zihinsel olarak da canlandırıcı bir etki yaratıyor. Canlı tonlardan sıcak dokunuşlara kadar bu renkler, enerjinizi yükseltip güne daha motive bir şekilde devam etmenize yardımcı olabilir.

SARI

Sarıyla başlayalım. Dünyanın en neşeli, en güneşli rengi. Moda stilisti ve Mermaid Way kurucusu Julia Pukhalskaia. "'Güneş ışığının rengi' olarak anılan sarı, bu unvanı boşuna taşımıyor; canlı, mutlu bir renk ve gözünüzü anında yakalayarak iyimserlik, yaratıcılık ve sıcaklık hissiyle ilişkilendiriliyor" diyor. Ayrıca renk psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar, sarının sinir sistemini uyarabileceğini ve hatta enerji veren bir etki için serotonin salgılanmasını tetikleyebileceğini gösteriyor.

KAHVERENGİ

Kahverengi, moral yükselten bir renk olarak akla ilk gelen ton olmayabilir ama yorgun hissettiğinizde giymek için mükemmel bir tercihtir, hem de birkaç iyi sebepten dolayı. ünlü stilist Danielle O'Connell, "Kahverengi, toprak tonlu ve dengeleyici bir renktir; kişiye ayakları yere basıyormuş hissi verir" diyor. Yorgun olduğunuzda kahverengi giymek, kendinizi daha sakin, merkezlenmiş ve dağılmış değil de toparlanmış hissetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca toprak tonları, güven ve istikrar duygularıyla da ilişkilendirilir.

KIRMIZI

Kırmızı giyen birinin hemen dikkatinizi çekmesini ya da yoldan geçen gösterişli kırmızı bir arabaya istemsizce bakmanızı bir düşünün. Julia Pukhalskaia. "Kırmızı, renk paletindeki en uyarıcı tonlardan biridir; çünkü güç, tutku ve enerjiyle ilişkilendirilir" diyor. "Yorgunluk hâlindeyken kırmızı, enerjiyi artırıcı bir rol üstlenir; enerji seviyenizi yükseltebilir ve içsel güç ile özgüveni harekete geçirebilir." 2005 yılında yapılan bir araştırma, kırmızının yarışma gibi durumlarda performansı artırabileceğini ortaya koyarken, 2015'te yayımlanan bir başka araştırma, kırmızının kalp ve solunum hızı gibi biyobelirteçler aracılığıyla heyecanı tetiklediğini gösterdi.

BORDO

Eğer kırmızı ruh hâlinize biraz fazla güçlü geliyorsa, onun daha yumuşak tonlu "kız kardeşi" olan bordoyu tercih edin. Kırmızının mor ve kahverengi alt tonlarıyla zenginleşmiş hâli olan bordo, doygun bir renktir ama asla bunaltıcı hissettirmez. Bordoyu dikkat çekici bir parça olarak kullanın ve kombininizin merkezine yerleştirin. Örneğin, doku ve renk katmak için fırfırlı bir bordo bluz tercih edip, onu ipek etekle tamamlayabilirsiniz.

PEMBE

PEMBE de kırmızı ailesine ait bir renk olsa da, kendine has, bambaşka bir havası vardır. Neşeli ve feminen bir ton olan pembe, fuşya ya da canlı pembe gibi iddialı halleriyle dikkat çekerken; şimdilerde trend olan "millennial pink" (yani milenyum pembesi) ya da sakız pembesi gibi daha yumuşak versiyonları da mevcut. Pembe aynı zamanda hafiflik ve oyunbazlık hissi uyandırır; muhtemelen gençlikle bu kadar güçlü şekilde özdeşleştiği için. Ultra zengin tonlarında ise adeta enerjik bir canlılık taşır.

KOBALT MAVİSİ

Kobalt mavisi, ilk bakışta enerji patlaması yaratır ama aynı zamanda diğer bazı renk seçenekleri kadar çarpıcı olmadan da ferahlatıcı ve cildi aydınlatıcı bir etkisi vardır. Kobalt mavisini tercih ederek, onu ön plana çıkan bir parça olarak giyin, örneğin bir elbise, pantolon ya da bluz. Mavilik, üzerinize meraklı bakışları toplayacaktır...

KIRIK BEYAZ

KIRIK beyaz, ten rengini aydınlatır ve her kombine anında bir tazelik katar. Kırık beyaz, daha yumuşak ve az dramatik bir görünüm sunar. Saten, krem ya da gri-beyaz tonlarını düşünebilirsiniz. Kırık beyazı baz katman olarak kullanın; görünümünüzü hafif ve enerjik tutar. Ardından bordo veya kahverengi gibi zengin tonlarla katmanlayarak kontrast oluşturabilirsiniz.

CANLI YEŞİL

Canlı yeşil, renk spektrumunun tam ortasında yer alır ve enerji dolu, yaşamı onaylayan bir hissiyat taşır. Limon yeşili, ilkbahar yeşili ya da Kelly yeşili gibi tonlar, yeni başlangıçları ve canlılığı çağrıştırır; bu da onları giymeyi ferahlatıcı ve canlandırıcı hale getirir. Avcı yeşili ya da zeytin gibi daha koyu ve soluk yeşiller ise daha sakin ve toprak tonludur. Buna karşın canlı yeşiller doğal bir neşe taşır ve kıyafetlerde harika durur.