İyi yaşlanmanın sırrı neşeli ömürden geçiyor!

Bu yaklaşıma göre ömür boyu deneyimlenen tatmin ve edinilen yaşam kalitesi, iyi yaşlanma halini destekliyor. Birçok kişinin, yaşlanmayı hayattan alınan keyfin sonu olarak görmesinin aksine, yaşamda hala sevinilecek ve mutlu olacak yeni deneyimler olduğunu savunuyor. Özetle; joyspan yaklaşımı ile sadece uzun yaşamak ve sağlıklı olmak değil, tüm zorluklara rağmen hayatı sevmek ve ondan keyif almak mümkün gibi görünüyor.