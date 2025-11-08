İyi yaşlanmanın sırrı neşeli ömürden geçiyor!

Yaş almak denilince birçok kişinin içini korku ve endişe kaplaması çok normal. Ancak son dönemde ortaya atılan "joyspan" kavramı, bu korkuyu neşeye çevirmeye odaklanıyor ve yaşlanmanın da keyifli olabileceğini öne sürüyor.
Yaşlandıkça artan şeyin sadece sayılar değil; ruh dayanıklılığı, keşif isteği ve kişisel gelişim olduğu fikrinden yola çıkarak endişe kaplı bakış açılarına karşı çıkıyor. Bu yaklaşıma göre hayat neşesini kaybetmeden, hatta ona daha fazla değer ve ilham katarak iyi yaşlanmak mümkün.
'JOYSPAN' KAVRAMI
Joyspan; İngilizce "joy" (neşe) ve "span" (ömür) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kavram. Geriatri Uzmanı Dr. Kerry Burnight'ın ortaya attığı bu terim, hayatın ileri evrelerinde de yaşama karşı heyecan ve mutluluk duyma fikrini benimsiyor. Yaşam süreninin ve sağlıklı yılların, sayıların ötesine geçerek deneyimle sabit olduğunu vurguluyor.
Bu yaklaşıma göre ömür boyu deneyimlenen tatmin ve edinilen yaşam kalitesi, iyi yaşlanma halini destekliyor. Birçok kişinin, yaşlanmayı hayattan alınan keyfin sonu olarak görmesinin aksine, yaşamda hala sevinilecek ve mutlu olacak yeni deneyimler olduğunu savunuyor. Özetle; joyspan yaklaşımı ile sadece uzun yaşamak ve sağlıklı olmak değil, tüm zorluklara rağmen hayatı sevmek ve ondan keyif almak mümkün gibi görünüyor.
Özellikle yaşamın ileri evrelerindeki insanlara yardımcı olan joyspan, süreç içinde artan sağlık problemleri ve yeni mücadeleler karşısında iyilik halini korumaya yardımcı oluyor. Yaşlılığın getirdiği yeni normallere adapte olan bu kişiler, yüksek zihinsel ve ruhsal dayanıklılıkları ile öne çıkıyor. Bu doğrultuda, uzun ve sağlıklı ömürlülük ile ilişkili olan "longevity" kavramının üstüne ekliyor. Öznel refahın altını çizdiğinden, bireyi, ileri yaşlarda dahi mutlu ve tamamlanmış hissetmeye teşvik ediyor. Toplumsal yaşlılık rollerinden uzaklaşarak yaşamdan hala doyum alınabileceğini
gösteriyor. Aktif olarak geliştirilebilen yetilerden olan joyspan, pozitif psikoloji üzerinden ilerleyerek yıllara yaşanmışlık katmaya yarıyor.