Küçükmenderes’in cenneti: Ödemiş

Oldukça sıcak bir yaz mevsiminin ardından yavaş yavaş plajlara veda etmenin zamanı da geldi çattı. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Hayatın doğal döngüsüne de ayak uydurmak gerekir. Mevsimin sonbahara döndüğü bu günlerde hafta sonları kendinize yeni yeni rotalar oluşturun. Bu gün sizlere yılda üç ürünün alınabildiği bereketli Küçükmenderes havzasının saklı cenneti Ödemiş'ten bahsedeceğiz.
Sahi, Ödemiş'i en son ne zaman gezip, gördünüz? Üzülmeyin, İzmir'in güzelliği ve kültürü ile öne çıkan efeler diyarı Ödemiş, zengin yöresel kültürü, muhteşem doğası, farklı medeniyetlerden izler taşıyan tarihi ile sizleri bekliyor. Şimdiden söyleyelim Ödemiş'i öyle bir güne sığdırmakta zorlanabilirsiniz.
BİRGİ
Anadolu Türk beyliklerinden Aydınoğulları için önemli bir merkez olan Birgi, ilçe merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta yer almaktadır. Ödemiş merkezden kalkan Birgi minibüs ve dolmuşları ile ulaşım sağlayabileceğiniz köy, hem doğası hem tarihi konakları hem de turistik cazibe merkezleri ile görülmeye değer bir yerdir. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin etkileyici mimari örneklerini bulabileceğiniz Birgi yöre mutfağı, el değmemiş doğası, müzeleri, yöresel ürünleri ve huzurlu atmosferi ile sizi büyüleyecek.
BOZDAĞ
Ödemiş'e yaklaşık 29 km uzaklıkta bulunan Bozdağ, Ege Bölgesi'nin ünlü kayak merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Su kaynakları ile de ünlü olan dağ, doğal şifalı bitkileri ile de ünlüdür. Çam ormanları ile kaplı gölü, yaylaları, yaz ve kış serin olan iklimi, cenneti andıran doğal güzellikleri ile görülecek çok şeye sahiptir. Gündalan ve Çavdar yaylalarına hayran kalacaksınız. Cenneti andıran doğasında kamp olanakları mevcut.
BADEMLİ
Bademli, Ödemiş'e yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. İzmir'in saklı kalmış cenneti ve doğa tutkunlarının gözdesi olan Bademli etrafı süsleyen çam ağaçları, doğal kaynak suları, şelalesi, yaylaları, yöresel lezzetleri ve bol oksijenli atmosferi ünlü. Sahip olduğu camileri ile zengin bir kültürel mirasa sahip olan Bademli, Aydın dağlarından gelen zengin kaynak suları, her yıl gelenekselleşen kiraz festivali, yöresel el işleri ile cazibesini her geçen gün artırıyor. Bademli'nin en ünlü yemekleri yağlı ekmek, ısırgan kavurması, dilbile, yağlı sulu akıtma, keşkek ve sinkontadır.
HAYALET KÖY
"Hayalet Köy" olarak da bilinen Lübbey, Ödemiş'e 15 km uzaklıkta eski bir Türkmen köyüdür. 1950'li yıllara kadar sıradan bir köy olan Lübbey, göçlerin başlamasının ardından toplamda 5 hanesi kalmıştır. Sayıları neredeyse bir elin parmakları kadar kalan halkı hala köyde yaşamak için direnmektedir. köyün tarihi Helenistik Dönem'e kadar uzanmaktadır. Bizans döneminden kalma manastır, sivil mimariler, anıtsal yapılar ve mezarlık gibi antik kalıntılar da vardır.
ÖDEMİŞ PAZARI
Ödemiş ilçe merkezinde Cumartesi günleri kurulan Ödemiş Pazarı, yerli halkın kendi üretimi olan meyve ve sebzeler, organik süt ve süt ürünleri, dokuma ürünleri, doğal ürünleri ve lezzetli ege otlarını bulabileceğiniz bölgenin en büyük pazarlarından biridir.En sevilen sebzeleri ve lezzetli Ege otlarının en taze haliyle burada bulabilirsiniz. Nohut mayasından yapılan köy ekmeği, çökelek peyniri, ev yapımı reçel, yöresel peynirler ve organik yoğurt gibi alternatifler de pazarda göz kamaştırıyor.
GÖLCÜK GÖLÜ VE YAYLASI
Gölcük Gölü, Ödemiş'e 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Doğa harikası olarak gösterilen Gölcük Gölü, yerli halkın yaz kış tercih ettikleri bir yerdir. Günübirlik bir tur yapmak için idealdir. Pazar günleri kurulan gıda pazarı oldukça ilgi çekmektedir. Sonbahar'da Gölcük krater gölü görülmeye değer. Sadece sonbaharda değil, muhteşem manzarası ile her mevsim adeta tablo güzelliğindedir. Balık tutmak veya avlanmak seçenekler arasında. Göl etrafındaki işletmelerde köy kahvaltısı yapabilirsiniz. Doğa ile iç içe bir parkurda yürüyüş, dağ tırmanışı, piknik, kamp ve yamaç paraşütü diğer seçenekler arasında.
KENT ARŞİVİ MÜZESİ
Emmioğlu mevkiinde bulunan Kent Arşivi Müzesi, 2012 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzede, 6000'in üzerinde kültür varlığı, 20 binin üzerinde belge arşivi, kütüphane koleksiyonu, sergi salonu da bulunmaktadır.
UYGARLIKLAR BEŞİĞİ
Ödemiş, M.Ö.8'inci yüzyılda, "Lydia" krallarının egemenlik bölgesi alanında bulunuyordu. MÖ.648 yılında, bölge, "Kimmerler" tarafından işgal edildi. MÖ.546 yılına gelindiğinde, bu kez "Persler" Ödemiş yöresinde boy gösterdi. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler, Ödemiş ovasına egemen oldu. İlçenin tarihi ismi ise Otamış'tır. Zamanla Ödemiş olduğu sanılmaktadır.
HARİKA LEZZETLER
Yemek kültürünün en meşhurları arasında Ödemiş Köfte, Ödemiş Sandviçi ve Töngül Pidesi'dir. Ev yemek kültüründe ise sebze ve et yemeklerinin yanı sıra birçok bölgede bilinmeyen ebegümeci, ısırgan, iğnelik, sarmaşık gibi çeşitli otlardan yapılan lezzetli ot kavurmaları mevcuttur. Hoşmerim, sinkonta, bezdirme, kömbe, ekmek dolması, kestirme çorbası, ısırgan avukması, ıspanak pilavı, tava pidesi, kurt baklavası mutlaka tadılması gereken lezzetler.