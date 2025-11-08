Küçükmenderes’in cenneti: Ödemiş

BOZDAĞ Ödemiş'e yaklaşık 29 km uzaklıkta bulunan Bozdağ, Ege Bölgesi'nin ünlü kayak merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Su kaynakları ile de ünlü olan dağ, doğal şifalı bitkileri ile de ünlüdür. Çam ormanları ile kaplı gölü, yaylaları, yaz ve kış serin olan iklimi, cenneti andıran doğal güzellikleri ile görülecek çok şeye sahiptir. Gündalan ve Çavdar yaylalarına hayran kalacaksınız. Cenneti andıran doğasında kamp olanakları mevcut.

BADEMLİ Bademli, Ödemiş'e yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. İzmir'in saklı kalmış cenneti ve doğa tutkunlarının gözdesi olan Bademli etrafı süsleyen çam ağaçları, doğal kaynak suları, şelalesi, yaylaları, yöresel lezzetleri ve bol oksijenli atmosferi ünlü. Sahip olduğu camileri ile zengin bir kültürel mirasa sahip olan Bademli, Aydın dağlarından gelen zengin kaynak suları, her yıl gelenekselleşen kiraz festivali, yöresel el işleri ile cazibesini her geçen gün artırıyor. Bademli'nin en ünlü yemekleri yağlı ekmek, ısırgan kavurması, dilbile, yağlı sulu akıtma, keşkek ve sinkontadır.

HAYALET KÖY

"Hayalet Köy" olarak da bilinen Lübbey, Ödemiş'e 15 km uzaklıkta eski bir Türkmen köyüdür. 1950'li yıllara kadar sıradan bir köy olan Lübbey, göçlerin başlamasının ardından toplamda 5 hanesi kalmıştır. Sayıları neredeyse bir elin parmakları kadar kalan halkı hala köyde yaşamak için direnmektedir. köyün tarihi Helenistik Dönem'e kadar uzanmaktadır. Bizans döneminden kalma manastır, sivil mimariler, anıtsal yapılar ve mezarlık gibi antik kalıntılar da vardır.

ÖDEMİŞ PAZARI

Ödemiş ilçe merkezinde Cumartesi günleri kurulan Ödemiş Pazarı, yerli halkın kendi üretimi olan meyve ve sebzeler, organik süt ve süt ürünleri, dokuma ürünleri, doğal ürünleri ve lezzetli ege otlarını bulabileceğiniz bölgenin en büyük pazarlarından biridir.En sevilen sebzeleri ve lezzetli Ege otlarının en taze haliyle burada bulabilirsiniz. Nohut mayasından yapılan köy ekmeği, çökelek peyniri, ev yapımı reçel, yöresel peynirler ve organik yoğurt gibi alternatifler de pazarda göz kamaştırıyor.