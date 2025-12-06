Aralık ayının en masalsı rotaları

SONBAHARA veda kışa merhaba dediğimiz en güzel aylardan biridir Aralık ayı... Aynı zamanda 2025'i de uğurlamaya hazırlandığımız bu günlerde Kuzey Yarım Küre'de en hareketli zamanlar yaşanır. Biz de Avrupa ve Amerika'da Aralık ayının en masalsı rotalarını Yeni Asır için derledik...

NEW YORK- ABD

DÜNYANIN en tanınmış şehirlerinden birindeyiz. Rockefeller Center, New York'ta Noel kutlamalarının odak noktası. Buradaki meşhur buz pisti 80 yıldır heyecan ve eğlence arayan ziyaretçilerini ağırlarken Noel ağacı da 1931 yılından beri süsleriyle görenleri büyülüyor. Central Park, cıvıl cıvıl Noel Pazarı ile aralık ayı içinde gezilecek en güzel noktalar arasında. Ayrıca, özellikle 5th Avenue'deki (5. Cadde'deki) lüks mağazalar Noel temalı etkileyici vitrinleriyle baş döndürüyor. Aralık ayı New York'ta yaşanır.

BATH- İNGİLTERE

ÜNLÜ edebiyatçı Jane Austen'ın da doğum yeri olan Bath'ta Noel zamanını kültür ve sanat etkinlikleriyle birleştirebilirsiniz. Şehrin dillere destan tiyatrosu Theatre Royal, Noel temalı tiyatro oyunları, müzikaller, opera gösterileri ve konserlerden oluşan zengin bir program sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi şehirde içinizi ısıtacak mekanlardan. Kesinlikle öneriyoruz.

QUEBEC CITY- KANADA

KANADA kışın adeta tablo gibi bir ülke. Kuzey Amerika'da Avrupa ruhunu yaşamak isteyenler, Kanada'nın Fransızca konuşulan bölgesinin kalbi Quebec City'ye geliyor

VALKENBURG- HOLLANDA

Sizi çiçek ülkesine götürüyoruz. Hollanda'daki bu küçük şehirde Noel pazarları gerçekten de çok ilginç bir yerde kuruluyor: mağaralarda! Noel pazarı tezgahları da sizleri bekliyor.

REYKJAVIK- İZLANDA

REJKJAVIK şehir merkezindeki Ingolfstorg Meydanı'nda kurulan Yule Town Noel pazarında renkli Noel hediyelikleri, dekorasyonları ve yiyecek içecekleriyle kış ziyaretçilerini memnun edecek her şey var. Burada dekorasyonlar günden güne değişebiliyor, bazı ürünler sadece bir güne özel olarak sunuluyor. Noel ışıklarına Kuzey Işıklarının eklenmesi, festival havasına daha da heyecan katan bir faktör.