İzmir'de “Engelsiz Kültür Mozaiği”: 16 Eser seslendirildi

İzmir Valiliği İl Soysal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Türk Kızılay Urla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engelsiz Kültür Mozaiği" etkinliği düzenledi. Urla'dan gelen 45 engelli bireyin görev aldığı renkli programda, hem tiyatral sunumlar hem de müzikli dakikalar sergilendi. Gönüllü psikolog Zuhal Koçgar'ın sunuculuğunda Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı engel düzeylerinde olan kişiler sahneye çıktı.

16 ESER SESLENDİRİLDİ

"Hayata Tutun Projesi" çerçevesinde 1 sene boyunca hazırlık yapan engelliler, hem Alternatif Sanat ve Bilim Derneği eğitmeni Ozan Erbak eşliğinde anlık rollere bürünüp oyunculuk yeteneğini gösterdi hem de Urla Belediyesi Konservatuvarı Koro Şefi Sevil Şimşek yönetiminde konser verdi. Gönüllü müzisyenlerin yer aldığı orkestra eşliğinde izleyicilerin karşısına çıkan özel insanlar, performanslarıyla yürekleri ısıttı. Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan Türkiye'nin yedi bölgesine ait yöresel kıyafetleri giyen 45 birey, program boyunca 16 eser seslendirdi.