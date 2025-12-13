Beyin dili yapay zeka modelleri gibi işliyor

Goldstein ve ekibi, bu işlemlerin zaman içinde büyük dil modellerinin katmanlı yapısına paralel bir düzende ilerlediğini ortaya çıkardı. Yapay zeka modellerinin erken katmanları kelimelerin temel özelliklerini izlerken, daha derin katmanlar bağlamı, tonu ve anlamı bir araya getiriyor.

İnsan beyninde de benzer bir süreç yaşanıyor. Erken sinirsel tepkiler modelin erken katmanlarına, daha geç tepkiler ise derin katmanlara karşılık geliyor. Bu zamanlama uyumu özellikle Broca bölgesi gibi ileri düzey dil merkezlerinde belirgin olarak gözlendi. Daha derin yapay zeka katmanlarıyla en yüksek beyinsel tepki daha geç ortaya çıktı. Dr. Goldstein'ın ifadesiyle:

"Bizi en çok şaşırtan şey, beynin anlamı zaman içinde açma biçiminin, büyük dil modellerinin içindeki işlem sırasıyla neredeyse birebir uyuşmasıydı.

Temelde çok farklı sistemler olsalar da ikisi de adım adım ilerleyen bir anlam kurma sürecine yöneliyor." Bu sonuçlar, yapay zekanın sadece metin üretmek için kullanılan bir araç olmadığını, aynı zamanda beynin anlamı nasıl çözdüğünü anlamak için güçlü bir çerçeve sunabileceğini gösteriyor.

On yıllar boyunca dil anlama süreçlerinin sembolik kurallar ve katı dilbilimsel yapılar üzerine kurulu olduğu düşünülüyordu. Bu çalışma ise anlamın bağlamsal işlemleme katmanları aracılığıyla kademeli olarak ortaya çıktığı, dile daha dinamik ve istatistiksel bir yaklaşımı destekliyor.