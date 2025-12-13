Kediler erkeklere iki kat fazla miyavlıyor

Kadınlarda bu sayı 1,8 olarak ölçüldü. Bu belirgin fark; kedinin yaşı, cinsiyeti veya ırkı gibi faktörlerden etkilenmedi. Araştırmacılar makalelerinde şöyle yazıyor: "Sonuçlarımız, kedilerin erkek bakıcılara daha sık ses verdiğini gösterdi; selamlaşma sıklığı ve süresi üzerinde başka hiçbir demografik faktörün belirgin etkisi yok." Ekip, görüntülerde toplam 22 farklı davranış biçimini analiz etti.

Bunlar arasında esneme (stres göstergesi olabiliyor), mama kabına yönelme gibi yiyecek temelli davranışlar ve sosyal temaslar yer aldı. Ancak sahiplerin cinsiyetine göre değişen tek davranış, kedinin çıkardığı sesler oldu.