Kediler erkeklere iki kat fazla miyavlıyor

Yeni bir araştırma, kedilerin erkek sahiplerine kadınlardan iki kattan fazla seslendiğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre bu fark, erkeklerin evcil hayvanlarıyla iletişimde daha mesafeli olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ankara Üniversitesi'nden araştırmacılar, 31 kedi sahibinin çektiği videoları inceleyerek kedilerin evine gelen sahiplerini nasıl karşıladığını analiz etti.
TEK DEĞİŞKEN SES
Katılımcılardan, eve girdikleri anı ve kedilerinin doğal tepkilerini kaydetmeleri istendi. The New York Times'ın aktardığı sonuçlara göre, erkek sahipler kapıdan girdikten sonraki ilk 100 saniyede kedilerinden ortalama 4,3 kez ses aldı.
Kadınlarda bu sayı 1,8 olarak ölçüldü. Bu belirgin fark; kedinin yaşı, cinsiyeti veya ırkı gibi faktörlerden etkilenmedi. Araştırmacılar makalelerinde şöyle yazıyor: "Sonuçlarımız, kedilerin erkek bakıcılara daha sık ses verdiğini gösterdi; selamlaşma sıklığı ve süresi üzerinde başka hiçbir demografik faktörün belirgin etkisi yok." Ekip, görüntülerde toplam 22 farklı davranış biçimini analiz etti.
Bunlar arasında esneme (stres göstergesi olabiliyor), mama kabına yönelme gibi yiyecek temelli davranışlar ve sosyal temaslar yer aldı. Ancak sahiplerin cinsiyetine göre değişen tek davranış, kedinin çıkardığı sesler oldu.
Araştırma nedenlere derinlemesine inmese de ekip, şu yorumu yapıyor: Kadınlar genellikle kedilere daha fazla ilgi gösteriyor, seslerini daha iyi yorumluyor ve hatta onların seslerini taklit ediyor. Bu nedenle erkek bakıcıların kedilerinin ihtiyaçlarını anlaması için daha belirgin seslendirmelere ihtiyaç duyması muhtemel.