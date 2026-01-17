Bir İzmir hikayesi

İzmir ilçelerinin isimlerinin hikayesini çoğumuz bilmeyiz. Herkesin birkaç tahmini vardır, mantık yürüterek bilebiliriz örnek Karşıyaka gibi. Ancak bazı isimlerin hikayesine epey şaşıracaksınız ve öğrenmek hoşunuza gidecek...
KONAK
18. yüzyılda Katipzade Mehmet Çelebi'nin yaptırdığı konaktan adını almıştır
BERGAMA
ADI, "kale" ve "halk" anlamına gelen Pargauma'dan türeyerek Helenleşme süreciyle Pergamon, günümüzde ise Bergama olmuştur.
BUCA
ADININ, eski Yunancada "kapalı alan" anlamına gelen KOHİ kelimesinden zamanla Buca'ya dönüştüğü kabul edilmektedir.
BALÇOVA
ARAZİSİNİN büyük bölümünün balçık olmasından dolayı Balçık Havi olarak anılan yerleşim, zamanla Balçık Ova'dan Balçova adını almıştır.
KARŞIYAKA
III. Haçlı Seferi sırasında Aslan Yürekli Richard'ın ordularının konaklamasıyla Kordelya adı verilmiş, zamanla Karşıyaka olmuştur.
GÜZELBAHÇE
ÖNCE Klizman, sonra Kızılbahçe olarak anılmış, 1954'te Güzelbahçe adını almıştır.
ÇİĞLİ
BATAKLIK ve sazlık alanlara sıkça çiğ düşmesi nedeniyle bu isim verilmiştir
BORNOVA
HELLENİSTİK çağda yerleşimin başladığı Bornova'nın eski adının Birunabad veya Burunova olduğu düşünülmektedir.
GAZİEMİR
ADINI Aydınoğlu Gazi Umur Bey'den almış, Gazi Umur ismi zamanla Gaziemir'e dönüşmüştür.
NARLIDERE
BÖLGEDE eskiden çok sayıda bulunan nar ağaçlarından adını aldığı varsayılmaktadır
KARABAĞLAR
YAKLAŞIK 200 yıl önce üzüm bağlarıyla kaplı olan bölge, adını bu bağlardan almıştır.