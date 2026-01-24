Altın küre Oscar’ın habercisi mi?

Yıllar yılı Altın Küre Ödülleri'nin Akademi Ödülleri'nin habercisi olduğu, burada kazananın Oscar heykelciğini de kazanma ihtimalinin yüksek olduğu söylenir durur. Bilindiği üzere Altın Küre'de En İyi Film kategorisinde iki başlık var. Biri Drama, diğeri Müzikal veya Komedi. Ve Oscar için ikisinden birinin ödüle yakın olduğu bir gerçek. Mi acaba? Son 10 yıla baktığımızda iki büyük ödülün film kategorilerindeki farklılık göze çarpıyor. 2016'dan bu yana sadece 4 kez bu benzerlik yaşandı. Diğer 6'sında ise Oscar'ın film kategorisinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle son 4 yılda bu farklılıkların arttığını söyleyebiliriz. 2024'teki Oppenheimer dışında ödüllerin her biri farklı filmlere gitti.

CODA SÜRPRİZİ YAŞANMIŞTI

2022'de Altın Küre'nin En İyi Drama ödülünü Köpeğin Pençesi, Müzikal veya Komedi ödülünü ise Batı Yakası Hikayesi aldı. Oscar ise Coda'nın oldu. 2023'de Drama Ödülü Fabelmanlar, Komedi-Müzikal ödülünü ise İnisherin'in Ölüm Perileri kazanırken Oscar heykelciğini Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmine verdiler. Dediğim gibi 2024'te Oppenheimer her iki ödülü de kucaklarken, geçen sene Altın Küre The Brutalist ve Emilia Perez'e, Oscar ise Anora'ya gitti. Bu seneki tablo ise şu. Altın Küre'de Drama dalında Hamnet, Müzikal-Komedi'de ise Savaş Üstüne Savaş ipi göğüsledi. Yine mi sürpriz olacak onu Mart ayında göreceğiz. Bakarsınız yine dış kulvardan atağa kalkan bir film (Sinners, Frankenstein, Marty Supreme veya diğer adaylardan biri) heykelciği kapıverir.

SHAKESPEARE'IN HAYATINA BAKIŞ

ALTIN Küre'de Drama Dalında ödülü kapan Hamnet, İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare ve eşi Agnes'in on bir yaşında hayata gözlerini yuman oğulları Hamnet'in ardından yaşadıklarına odaklanıyor. İkilinin bu acı kayıpla başa çıkma çabalarının anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda 2020'de Nomadland ile Oscar heykelciğini kaldıran Çinli yönetmen Chloe Zhao var. Paul Mescal ile başrolleri paylaşan Jessie Buckley'in Altın Küre'de Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu olduğunu ekleyelim.

ÖDÜLLERI TOPLADI

MÜZİKAL/KOMEDİ Dalında En İyi Film ödülünü kazanan Savaş Üstüne Savaş filmiyle Paul Thomas Anderson, hem "En İyi Yönetmen" hem de "En İyi Senaryo" dalında da ödülün sahibi oldu. Teyana Taylor ise "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Filmin başrolündeki Leonardo DiCaprio Altın Küre alamasa da Akademi Ödülleri'ndeki akıbeti merakla bekleniyor.

'O' DEDİĞİMİZ FİLM SINNERS OLABİLİR

ALTIN Küre ve Oscar kıyasında Akademi'nin bu seneki sürprizi ise Sinners oldu. Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners tam 16 dalda aday olarak Oscar tarihinde bir rekora imza atarken yazının konusu itibariyle Akademi'nin bu seneki en iyi fildeki tercihinin olma ihtimali hayli yüksek. 1930'ların Güney Amerika'sında geçen bu vampir temalı hikaye All About Eve, Titanic ve "La La Land'ın 15'er adaylığını geçerek dikkatleri üzerine çekti. Filmin oyuncu kadrosunda Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton gibi isimler yer alıyor.