Ara tatilde rota Bozdağ ve Gölcük



HAFTA SONU KEYFİ

Hafta sonu ailecek kar keyfi yaşamak isteyen İzmir ve Egeliler için işte size günübirlik alternatif bir seçenek daha... İzmir'e yaklaşık 110, Ödemiş'e ise 26 kilometre uzaklıktaki Bozdağ'da harika bir gün geçirebilirsiniz. Hazır okullar da yarıyıl tatiline girmişken beyazlar içindeki Bozdağ ve Gölcük'ü Yeni Asır okuyucuları için mercek altına aldık. Kayak yapamasanız da eminiz eşsiz manzaranın büyüsüne kendinizi kaptıracaksınız. Absürt iklim koşulları yaşanmazsa Mart ayı başına kadar kar Bozdağ'ın zirvelerinde kalabilir. Ulaşımda ise herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yollar, ekiplerin periyodik çalışmaları ile har an açık ve güvenli. Bozdağ'dan, Gölcük yaklaşık 20 km. Keyifli bir manzara eşliğinde ortalama 40 dakika harika süren harika bir yolculuk rotası. Ödemiş'e bağlı bir mahalle olan Gölcük ismini de gölden almış. Yaylası ile birlikte tam bir doğa harikası. İnanın dört mevsimi de Gölcük'te gören biri olarak belirteyim ki Gölcük sizi beyaz örtüsü ile de büyüleyecek. Aslında her mevsim olmasa da Ocak ayı ile birlikte donan göl ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.



DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

Yol virajlı ama son derece güvenli. Yeterli konaklama tesisi bulunmasa da küçük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek esnaflar yöreye özgü güler yüzleriyle hizmete her an hazırlar. Gölcük son zamanlarda karavancıların uğrak yeri haline gelmiş. Doğal krater gölü olan Gölcük'te amatör balıkçılık ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Çam ormanının termemiz havası eşliğinde Ödemiş yöresinin yemeklerini ise mutlaka tadın.