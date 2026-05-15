SON DAKİKA: Manavgat'taki rüşvet davasında karar çıktı: Niyazi Nefi Kara için 46 yıl 10 ay hapis!

Buna göre Kara; İrtikap suçundan 10 yıl 10 ay, örgüt yöneticiliği suçundan 5 yıl, zimmet suçundan 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Verilen cezaların toplamı 46 yıl 10 ay 13 gün olarak açıklandı.

VERİLEN CEZALAR

Hüseyin Cem gül 41 yıl, Sıla Ceyhan Berkaya 12 yıl, Mehmet Engin Tüter 40 yıl, Bület Şahbaz 7 yıl, Demir Demir 17 yıl, İlker Günay 23 yıl, Mesut Kara 22 yıl, Mehmet Okan Kaya 8 yıl, Ercan Gündal 4 yıl, Mehmet Tosak 5 yıl, Cem Çakır 3 yıl 9 ay, Demir Demir ve İlker Günay tutuklandı, Cem Çakır yurtdışı çıkış yasağı

VİLLANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, hapis cezalarının yanı sıra Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin TL adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Ayrıca Side'de bulunan villasının müsaderesine, yani devlet tarafından el konulmasına karar verildi.