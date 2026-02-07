Ailem herkesin kalbine dokunacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği Ailem dizisinin ikinci sezonunun tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti. Okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan 'Ailem' dizisinin tanıtımına, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, dizinin ikinci sezonu için şöyle konuştu:

"Burada çok değerli sanatçılarımızın katkısıyla, çok başarılı bir eser ortaya çıktı. Tüm topluma hitap eden böylesi kıymetli bir eseri kamuoyuna kazandıran kıymetli Bakanımız Yusuf Tekin başta olmak üzere Bakanlığımızın tüm birimlerine teşekkür ediyorum." Milli Eğitim Bakanı Yusut Tekin de dizinin devamını izleyecek olan herkesin kalbine dokunacağını belirterek, "Eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde ailelerin rolünü ailelerin rolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu minvalde de geçtiğimiz yıl sevgili dostlarım Volkan ve Bora Severcan'la beraber başlattığımız bir proje oldu. 27 bölüm kısa dizi olarak yayınlandı. Öğretmen arkadaşlarımızın talepleri ve katkılarıyla senaryo revize edildi ve ikinci dönem, ikinci sezonu çekelim dedik. Hem de bu diziyle muradımızın ne olduğunu paylaşmak istedik" dedi. İzmirli sanatçı Volkan Severcan ise, "Biz bu projede olduğumuz için kamera arkasından da birçok arkadaşımız var. Çok müteşekkiriz iyi ki varsınız" diye konuştu