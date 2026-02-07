Asrın inşasına 3.6 trilyon lira ayrıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde yüz binlerce konut ve iş yeri kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Afetin ardından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla geniş çaplı bir inşa seferberliği başlatıldı. 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 3.6 trilyon lira (yaklaşık 91.5 milyar dolar) harcama yapıldı.

11 İLDE 3 BİN ŞANTİYE

11 ilde 174 farklı bölgede kurulan 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçi görev aldı. Bu süreçte dünya ölçeğinde dikkat çeken bir inşaat temposu yakalandı ve ortalama olarak saatte 23, günde ise 550 konut tamamlandı. Bakanlığın koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası iş birliğiyle deprem bölgesinde kapsamlı konut üretimi gerçekleştirildi. 2025 yılı sonuna kadar toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Bu projelerin 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi ve 21 bin 690'ı iş yerlerinden oluştu. Deprem sonrası inşa edilen konutların önemli bölümü en fazla hasar alan illerde yoğunlaştı. Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366 ve Gaziantep'te 31 bin 53 konut inşa edildi. Ayrıca Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Kilis, Tunceli, Kayseri, Sivas ve Bingöl'de de yeni konutlar vatandaşlara teslim edildi.

DEPREMİN MALİYETİ

TOPLU konut projelerinin yanı sıra yerinde kentsel dönüşüm uygulamaları da deprem bölgesinde önemli rol oynadı. Bu kapsamda planlanan 121 bin bağımsız bölümün 41 bininin yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerin Türkiye ekonomisine ağır bir mali yük getirdiğini belirterek doğrudan kaybın 104 milyar dolar, dolaylı kayıplarla birlikte toplam zararın yaklaşık 150 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Depremde yalnızca konutların değil, enerji altyapısı, ulaşım ağları, havalimanları ve su sistemlerinin de ciddi hasar gördüğü vurgulandı. Kurum, yürütülen çalışmaların büyüklüğüne dikkat çekerek nüfus açısından Litvanya'ya, yüz ölçümü açısından ise Bulgaristan ve İzlanda'ya eş değer büyüklükte bir alanın yeniden inşa edildiğini ifade etti. Yeni projelerde sadece konut üretimine değil, sosyal yaşam alanları, meydanlar, parklar ve kültürel mirasın korunmasına da öncelik verildi.

BÖLGEDEKİ İHRACATÇILARA GÜÇLÜ DESTEK

Asrın Felaketi'nin Üçüncü Yılında Deprem İllerinin İhracat Performansının Telafi Süreci Raporuna göre, deprem bölgesi illerinin ihracatı 2023 yılında 22 milyar 991 milyon dolar iken, 2024'te 24 milyar 228 milyon dolara, geçen yıl ise 25 milyar 10 milyon dolara yükseldi. Türk Eximbank tarafından deprem bölgesindeki firmaların kullandıkları kredilere 6 ay vade uzatımı imkanı sağlandı. Uluslararası kuruluşlardan toplam 200 milyon dolar kaynak temin edilerek firmaların yatırım harcamaları finanse edildi. Öte yandan depremden zarar gören illerde esnaf ve sanatkarların nakit akışlarının korunması için bölgeye, 2023'te kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle, Halkbank kaynaklarından toplam 6,7 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Bu tutar 2024'te 18 milyar liraya, 2025'te ise 29,5 milyar liraya ulaştı.

"VİLLA GİBİ EV YAPMIŞLAR"

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşa edilen köy evleri, modern yapıları ve sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Hak sahipleri, kısa sürede teslim edilen evlerde güvenle yaşamaya başladı.

Yeni köy evleri, fore kazık üzerine betonarme sistemle inşa edilerek deprem güvenliği ön planda tutuldu. Yeni evine yerleşen depremzede Elif Parlar yaşadığı memnuniyeti "Depremde evimiz yıkıldı, eşim yaralandı. Devletimiz kısa sürede evimizi yaptı ve teslim etti. İçine girdiğimizde çok mutlu olduk. Villa gibi bir ev yapmışlar. Kendi imkânlarımızla böyle bir ev yapmamız mümkün değildi. Allah emeği geçenlerden razı olsun" sözleriyle anlattı.