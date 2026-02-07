Algoritmalar sizi yönlendiriyor

Dijital dünyanın sistemini anlamamız mümkün değil. Bazı şeylerin farkında olsak bile çoğu yaptığımız hareketi anlamlandıramıyoruz ya da nedenini sorgulamıyoruz. Ama burada dikkat etmemiz ve aslında fark etmemiz gereken nokta şu: Sabah telefona uzandığımız anda başlayan bir yönlendirme içindeyiz. Hangi haberi göreceğimiz, hangi videonun karşımıza düşeceği, hatta neye sinirleneceğimiz veya güleceğimiz bile algoritmaların kararı.

DAHA İYİ TANIYOR

Konumuzun ana kelimesi olan algoritma nedir? Algoritmalar kısaca özetlemek gerekirse; dijital platformların kullanıcı davranışlarını analiz ederek "ne görmek isteyebileceğimizi" tahmin eden sistemlerin tamamıdır. Sizin gün içinde girdiğiniz siteler, yaptığınız aramalar, konuşmalarınız, yazışmalarınız ve hatta sadece bir saniyeliğine yanlışlıkla tıkladığınız gönderiler.... İşte algoritmalar bizi bu şekilde tanıyor. Sistem sizi izliyor; bir videoda ne kadar kaldınız, neyi beğendiniz neyi geçtiniz, hangi haberi sonuna kadar okudunuz hangi haber başlığını arattınız? Bütün bu küçük hamleler sistemin sizi tanıması ve yönlendirmesi için yeterli. Bu bilgilerin tamamı toplanıyor ve sizin için dijital bir profil oluşturuluyor. Zamanla platformlar sizi sizden daha iyi tanır hale geliyor.

SİZ Mİ SEÇTİNİZ?

Sosyal medyada "ben bunu seçtim" dediğimiz içeriklerin büyük kısmı, aslında bize özenle sunulmuş içeriklerdir. Algoritmalar, hoşumuza gidenleri çoğaltırken farklı görüşleri yavaş yavaş görünmez kılar. Böylece farkında olmadan bir dijital fanusun içinde yaşamaya başlarız. Bir süre sonra ilginizi çekmeyen şeyleri direkt unutursunuz ve karşınıza çıkmadığını bile fark etmezsiniz. Tabii bu durum sadece eğlenceyi değil; haber algısını, siyasi görüşleri ve toplumsal bakışı da ciddi anlamda etkiliyor.