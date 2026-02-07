Bağımlılıktan kurtulun

Algoritmaların temel amacı düşünülenin aksine bizi mutlu etmek değil; ekranda daha uzun süre tutmaktır. Ne kadar uzun kalırsak, o kadar çok reklam görürüz. Bu nedenle çoğu platform, dikkat çekici, duygusal ve tartışmalı içerikleri öne çıkarır. Arka arkaya gelen videolar hep birbiriyle bağlantılı olur. Bir gününüzü düşünün. Elinizde telefon, sosyal medya hesabınızda videolar izliyorsunuz. Bir video izlediniz, ardından bir tane daha, onu da çok beğendiniz devam ettiniz... Derken bir bakmışsınız iki dakika için elinize aldığınız telefon tam bir saattir aktif bir şekilde kullanılıyor. İşte bu noktada algoritmalar görevini başarıyla tamamlamış oluyor ve ekran sürenizi artırıyor. Sizi daha çok bağımlı hale getiriyor.

Kızgınlık, korku ve şaşkınlık gibi duygular; algoritmalar için güçlü birer yakıttır. Ama siz dikkatli davranırsanız bu durumdan kurtulabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Farklı görüşleri bilinçli olarak takip etmelisiniz, beğenmeden önce düşünmelisiniz, sürekli benzer içerikleri izlememelisiniz, "İlgilenmiyorum" seçeneklerini kullanmalısınız, bildirimleri azaltmalısınız....