Bekar kalmak sağlığı etkiliyor

Amerikan Yaşamı Araştırma Merkezi'nin 2023 yılında yayımladığı ankete göre, 1997-2012 yılları arasında doğan Z Kuşağı üyelerinin ergenlik döneminde herhangi bir romantik ilişki yaşamış olma oranı, X Kuşağı'na kıyasla yüzde 20, Baby Boomer Kuşağı'na kıyasla ise yüzde 22 daha düşük. 2025'te yayımlanan bir başka araştırma ise Z Kuşağı erkeklerinin yüzde 40'ından fazlasının ergenlik yıllarında hiçbir ilişki deneyimi yaşamadığını ortaya koydu.

DAHA DA ZORLAŞIYOR

Bu tablo, Z Kuşağı'nı "en yalnız kuşak" olarak tanımlayan son anketlerle de örtüşüyor. ABD'de yakın zamanda 20 bin kişiyle yapılan bir araştırmada, gençlerin yalnızlık düzeyinin Y Kuşağı'nı dahi geride bıraktığı belirlendi. 16 ile 29 yaş arasındaki katılımcıların yanıtlarını analiz eden araştırmacılar, erkeklerin, yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin, mevcut refah seviyesi daha düşük olanların ve yalnız ya da ebeveynleriyle yaşayanların daha uzun süre bekar kalma eğiliminde olduğunu tespit etti. Kramer, sosyo-demografik faktörlerin ve psikolojik özelliklerin, bireylerin romantik ilişkiye girme olasılığını öngörmede önemli rol oynadığını belirterek, eğitime odaklanmanın kalıcı ilişkileri erteleme eğilimiyle bağlantılı olduğuna dair önceki çalışmaları da doğruladıklarını söyledi. İlk ilişki ne kadar gecikirse, bireylerin bekar kalma süresinin de o ölçüde uzadığı görüldü. Kramer, özellikle düşük refah düzeyinin bekar kalma olasılığını artırdığı göz önünde bulundurulduğunda, 20'li yaşların sonlarında ilk ilişkiyi yaşamanın daha da zorlaşabileceğine dikkat çekti.

KALBE ZARARLI

Uzmanlar, yalnızlığın yalnızca duygusal bir durum olmadığını, ciddi sağlık sorunlarıyla da ilişkili olduğunu vurguluyor. Cleveland Clinic'e göre kronik yalnızlık, stres hormonu kortizolün artmasına neden olarak bağışıklık sistemi, damar sağlığı ve kalp üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Yüksek tansiyon, demans, diyabet, felç, intihar riski ve erken ölüm, yalnızlıkla ilişkilendirilen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Klinik psikolog Dr. Adam Borland, yalnızlığın vücut üzerinde güçlü bir stres etkisi yarattığını belirterek, bu durumun bireylerin motivasyonunu da azalttığını ifade ediyor.