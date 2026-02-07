Beyazperdede bu hafta

KÜÇÜK AMELIA

Japonya'da büyüyen Belçikalı bir çocuk olan Amelie, hayatı arkadaşı Nishiosan ile keşfeder. Ancak üçüncü yaş günü, dünyayı anlama biçimini şekillendiren ve hayatını değiştiren olayların başlangıç noktası olur.

GREENLAND: KIYAMET

Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

ÖLÜMÜN SESİ

Bir grup lise öğrencisi, farkında olmadan lanetli bir nesneye, eski bir Aztek Ölüm Düdüğü'ne rastlar. Düdüğü üflediklerinde çıkardığı korkunç sesin, gelecekteki ölümlerinin onları avlamasına neden olacağını keşfederler. Ölü sayısı arttıkça, başlattıkları korkunç olaylar zincirini durdurmak için umutsuzca bu lanetli eserin kökenini araştırmaya başlarlar

HÜDDAM 6: CİNNET

Geçirdiği travmadan sonra öğretmenlikten uzaklaştırılan Orhan, eşi Elif ve kayınbiraderi Oğuz'un gözetimi altında yaşamaya başlar. Kullandığı hapları bırakan Orhan, neyin hayal, neyin gerçek olduğunu ayırt edemez hale gelir. Orhan sonunda anlar ki; savaş verdiği varlıklar dışarıda değil, zihninin içindedir. Ve onun için kurtuluş, hatırlamadığı bir günahla yüzleşmekten geçecektir.

MOMO

MOMO, Michael Ende'nin aynı adlı klasik romanından uyarlanarak, çevresindekileri dinleme yetisiyle tanınan Momo'nun "Duman Adamlar" olarak bilinen zaman hırsızlarına karşı macerasını merkezine alıyor. İnsanların modern yaşamın hızı ve verimlilik baskısı altında birbirlerine ayıracak vaktinin kalmadığı bir dünyada Momo, zamanın koruyucusu Hora Usta ve kaplumbağa Cassiopeia ile iş birliği yaparak bu düzene karşı çıkar.