Rocky 50 yaşında

Sylvester Stallone'un kariyerinde kırılma noktası olan 1976 yapımı Rocky filmi bu yıl 50. yaşını kutluyor. Stallone'un senaryosunu yazdığı, John G. Avildsen'in yönettiği serinin ilk filmi 1977'deki Akademi ödüllerinde 10 dalda aday olup 3'ünü (En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu) kazanarak büyük ses getirmişti. Hatta Stallone ödül töreninde konuşma yapanken boksun efsane ismi Muhammed Ali'nin bir anda sahnede belirerek Balboa'ya şakayla meydan okuması da Oscar törenlerinin unutulmazları arasına girmişti. Sylvester Stallone geride kalan 50 seneye toplam 9 Rocky filmi sığdırdı. Bunların ilk 6'sı Rocky serisi olarak anılırken (Rocky 1-1976, Rocky 2 1979, Rocky 3-1982, Rocky 4-1985, Rocky 5-1990, Rocky Balboa-2006), diğer üçü ise Rocky'nin ilk iki filmdeki rakibi ve dostu Apollo Creed'in oğlu Adonis Creed'in (Creed Efsanenin Doğuşu-2015), (Creed 2 Efsane Yükseliyor-2018), (Creed 3 Efsane Devam Ediyor-2023) ring maceralarının anlatıldığı farklı bir devam filmi niteliğindedir.

HEM KAYBEDEN HEM KAZANAN

Sadece Rocky serisi üzerinden Apollo Creed, Clubber Lang, Thunderlips, Ivan Drago, Tommy Gun, Paulie, Adrian, Mickey karakterlerinin zihnimizde nasıl güçlü yer ettiklerini söylesek bile serinin büyüklüğünü anlatmaya yeterli sanırım. Rocky'nin 50 yıldır sevilmesinin ve tekrar tekrar izlenmesinin sebebi de açık aslında. O hem bir kaybedendir hem de kazanan. Hem ringdeki hem de hayattaki yumruklara karşı dik durmaya karşı çalışan, ağlayan, anlatan, anlayan, sevdiklerine bağlı, karısına sırılsıklam aşık pes etmeyen bir kahramandır. Bu yüzdendir ki Rocky'nin yıllar içindeki yaşadıklarını izlerken mahallemizdeki komşumuz veya bir akrabamız kadar sahipleniriz.

ROCKY-RAMBO KIYASI

Sylvester Stallone, bu 50 yıllık süreçte çektiği onca filme rağmen Rocky ve Rambo'nun onun için de izleyen için de yeri hep ayrı olmuştu. Evet Rambo da bu seviyeye çok yaklaşmıştır, hatta Rambo'yu Rocky'den çok sevenler de çıkacaktır ki bu da hayli normaldir. Fakat o 2008 yılındaki bu kıyasla ilgili "En çok hangi ikon karakteri ile hatırlanmayı tercih edebileceği sorulduğunda "Zor bir soru ama Rocky benim ilk bebeğim, o yüzden Rocky" demiştir. Açılımı Internet Movie Database olarak bilinen IMDB sıralamasına göre Stallone'un kariyerindeki en yüksek puan alan filmlere bakıldığında ilk 10 filmden 7'sinin Rocky serisine ayrılması da bunu ispatlıyor zaten Zirvede ilk Rocky var ki puanı 8.1, ikinci sırada da Creed: Efsanenin Doğuşu (7.6), üçüncü sırada ise Rocky Balboa (7.1). Sözün özü Rocky sadece bir spor filmi değil sağlam bir dramdır. Aşk filmidir, maceradır, komedidir, gerilimdir. Rocky'de acı çoktur ama aynı zamanda da yoktur. Ve hepsi birleşince doğal olarak İtalyan aygırı gerçek bir boksör gibi efsane olmuştur.