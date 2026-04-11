Izmir’in ilk apartmanı Anadolu

İzmir'in kent hafızasında bazı yapılar vardır ki, yalnızca birer bina olmanın ötesine geçerek bir dönemin ruhunu içinde barındırır. Anadolu Apartmanı da tam olarak böyle bir yapı. Kentte betonarme tekniğin kullanıldığı ilk apartman olarak kabul edilen bu bina, İzmir'in geleneksel konut anlayışından modern şehir yaşamına geçişinin sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Betonarme inşasıyla İzmir'in apartmanlaşma tarihine öncülük etmiş bir yapı olarak mimarlık tarihinde de ayrı bir yere sahip. 20. yüzyılın başlarında inşa edilen Anadolu Apartmanı, dönemin mimari anlayışındaki kırılmayı gözler önüne seriyor.

MODERNLEŞMENİN SİMGESİ

Ahşap yapıların hakim olduğu bir şehirde betonarme bir apartmanın yükselmesi, teknik bir yenilik olmasından öte aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de habercisiydi. Çok katlı yaşamın ilk örneklerinden biri olan bu yapı, İzmir'de kentli yaşam biçiminin değişmeye başladığını gösteriyordu. Binanın ilk sahipleri, Avrupa ile ticari ilişkileri güçlü Mısır kökenli Harsa Ailesi. İzmir'e modern mimari anlayışını taşıyan bu aile, Anadolu Apartmanı'nı döneminin en gösterişli konutlarından biri olarak tasarlamış. Uzun süre tamamlanamayan yapı Cumhuriyet'in ilk yılları ile birlikte avukat ve iş insanı Mustafa Nuri Devres tarafından satın alınmış ve iki yeni kat eklenerek bina tamamlanmış. Temellerinin 1905 yılında atıldığı apartman, özellikle ticaretin ve Levanten kültürünün yoğunlaştığı Göztepe çevresinde konumlanmış ve Batı etkisindeki mimari anlayışın kent dokusuna nasıl nüfuz ettiğini de ortaya koyuyor. Geniş pencereleri, kat planları ve taşıyıcı sistemiyle döneminin ötesinde bir mühendislik yaklaşımını temsil eden yapı, aynı zamanda yangınlara karşı daha güvenli bir alternatif olarak dikkat çekiyordu. 1960'larda bahçe Niyazi Gözümoğlu tarafından kiralanınca "Gözümoğlu" adlı açık hava sineması kurulmuş. O dönemin tahta sandalyelerinde çiğdem çitleyip gazoz içilerek filmler izlenirken, apartman sakinleri ise balkonlarından perdeye yansıyan ışıkları seyredermiş. Böylece Anadolu Apartmanı, bir dönemin sosyal buluşma noktası haline gelmiş. 1990'larda sinema kapanıyor ve bahçe otopark olarak kullanılmaya başlıyor. Bu noktada, 1922 İzmir Yangını öncesi ve sonrasında yaşanan dönüşümü hatırlamak gerekiyor. Yangın, kentin büyük bölümünü yok ederken, yeniden inşa sürecinde betonarme yapıların tercih edilmesinde Anadolu Apartmanı gibi erken örneklerin etkisi yadsınamaz. Bu tür yapılar, yalnızca ayakta kalmakla kalmamış, aynı zamanda yeni İzmir'in nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sunmuştu. Bugün Anadolu Apartmanı'na bakıldığında görülen şey; İzmir'in modernleşme hikayesinin somut bir parçası olması. Kentin mimari evriminde bir eşik noktası olan bu apartman, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor. İzmir hızla değişirken, bu tür yapıların korunması ve hatırlanması, hem mimari miras açısından, hem de kentin kimliğini anlamak açısından da büyük önem taşıyor. Anadolu Apartmanı, bu hafızanın sessiz ama güçlü tanıklarından biri olmayı sürdürüyor.