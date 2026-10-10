Bebekler doğdukları ülkelere göre ağlıyor

Bebeklerin özellikle konuşmadaki vurgulara, ritme, melodik değişimlere ve duraklamalara duyarlı olduğu belirtiliyor. Henüz kelimeleri anlayamasalar da konuşmanın müzikal yapısını ayırt edebilmeleri, dil gelişiminin doğumdan önce başlayabileceğine işaret ediyor. Bebekler dünyaya geldiklerinde henüz konuşamıyor olsa da anne karnında duydukları dilin bazı özelliklerini ağlamalarına yansıtabiliyor. Bu nedenle bir bebeğin ilk çığlığının yalnızca fiziksel bir tepki olmadığı, aynı zamanda doğum öncesi işitsel deneyimlerinden de izler taşıyabileceği düşünülüyor. Araştırmalar, dil öğrenme sürecinin yalnızca ilk kelimelerin söylenmesiyle başlamadığını; bebeğin henüz dünyaya gelmeden önce çevresindeki sesleri, ritimleri ve melodileri algılamaya başladığını ortaya koyuyor.

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