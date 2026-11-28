Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkânlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum.

Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkânlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasî istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum."