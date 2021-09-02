Rusya ara buluculuğunda Dera’da 3 günlük ateşkes

SURİYE'NİN güneyindeki Dera il merkezinde 68 gündür abluka altında tutulan Dera el-Beled Mahallesi'nde bölge halkı adına müzakereleri yürüten Deralı Merkezi Komite, Beşşar Esed rejiminin sivil yerleşimlere yoğun saldırılarının ardından Rusya'nın ara buluculuğunda, 3 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etti. Gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, "Rusya destekli 8. Alay, 3 askeri nokta kurmak için Dera el-Beled'e girecek. Bu noktalarda sadece 8. Alay ve Deralı güvenlik mensupları olacak" dedi.

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