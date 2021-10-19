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6. sınıf öğrencisi çocuk okula götürdüğü silahla ateş etti

6. sınıf öğrencisi çocuk okula götürdüğü silahla ateş etti

19.10.2021

RUSYA'NIN Perm bölgesinin Sars köyünde 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, okula soktuğu silahla iki kez ateş etti. Öğrenci, okul müdürü tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Derslerin iptal edildiği okulun güvenliğini sağlayan şirketin denetleneceği ifade edildi. Perm'deki bir üniversitede 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.
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