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Şii din adamlarına göre DEAŞ mezhep savaşı istiyor

Şii din adamlarına göre DEAŞ mezhep savaşı istiyor

26.10.2021

AFGANİSTAN'DA Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede yaşayan Şiiler, terör örgütü DEAŞ'ın iki saldırısına maruz kaldı. Kandahar'daki Şii din adamları, DEAŞ'ın mezhep savaşı başlatmak istediğini belirtti. 15 Ekim'de saldırılan caminin imamı olan ve saldırıdan sağ kurtulan Şii Konseyi Başkanı Serdar Muhammed Zahidi, "DEAŞ'lılar hala var olduklarını göstermek istiyor" dedi. Ayetullah Ali Sistani'nin temsilcisi Hüseyin Nuri Şurperayi de, "Herkes Şii-Sünni meselesinde endişeli. Birlik ve beraberliği yok etmek istiyorlar" diye konuştu.
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