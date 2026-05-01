Bu kadarı da pes dedirtti! "Alışkanlık" dedi, rekor kırdı: 1 yılda 300 kez doktora gitti

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentte bir hastanın bir yıl içinde 300 kez doktora başvurduğunu açıkladı.

"İSTANBUL'DA SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM KOLAY"

"İstanbul'da 53 devlet hastanesi ve 130'dan fazla özel hastane var" diyerek sözlerine başlayan Güner, vatandaşların sağlık hizmetine erişimde genel olarak sorun yaşamadığını belirtti. Ancak asıl meselenin doğru sağlık hizmetine ulaşmak olduğunu vurguladı.

Güner, "En yakın sağlık danışmanımız aile hekimidir. Ben geçen sene hastaneye sadece bir kez başvurdum. Kocamustafapaşa'da bir teyzemiz vardı, bir yıl içinde 300 kez doktora gitmişti. Kendisine nedenini sordum, 'Alışkanlığım böyle' dedi" ifadelerini kullandı.

"SOSYALLEŞME ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

Güner, bazı kişilerin sağlık kurumlarını farklı amaçlarla da kullandığını belirterek, "Burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz bir yıl içinde bu kadar çok gitmiş. Zaten 365 gün var, aynı gün içinde 3-4 farklı yere gitmiş olması gerekiyor" dedi.

''Akşam poliklinikleri bir ihtiyaç olarak belirlediğimiz bir şey'' diyerek sözlerine devam eden Doç. Dr. Güner, vatandaşların da süreçten memnun olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İnsanlar çalışırken muayeneye ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. Muayene için izin almanız gerekiyor. Şu anda akşam saat 17.00'dan gece saat 22.00'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik. Günden güne de sayılarını artırıyoruz. Vatandaşlar, evine ortalama 7 dakika yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunlarının çoğunu çözebilir."