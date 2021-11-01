Taliban müzikli düğüne baskın yaptı: 3 ölü

AFGANİSTAN'DA yönetimi ele geçiren Taliban'ın ülkedeki uygulamaları Afgan halkına zor günler yaşatmaya devam ediyor. Son olarak kendilerini Taliban yetkilisi olarak tanıtan silahlı kişiler ülkenin doğusunda bir köyde düzenlenen düğünü basıp en az üç kişiyi öldürürken 10 kişiyi de yaraladı. Düğüne yapılan silahlı baskının çalan müzik yüzünden gerçekleştiği öğrenildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

DİĞER