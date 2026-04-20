İzmir'deki kooperatif skandalında çarpıcı detay: 440 milyon lirayı kayınvalidesine göndermiş

HEPSİ MASAK RAPORUNA TAKILDI

Kooperatifin inşaat işlerini yapması için farklı zamanlarda Erdal Şaroğlu'na ait City Construction şirketine ödenen 440 milyon 599 bin lira, alt taşeron şirket olan Loft Mimarlık İnşaat şirketine aktarıldı. Loft Mimarlık şirketinin sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir de bu parayı kayınvalidesi Serap Özdemir'in hesabına gönderdi.

Raporda kayınvalide Serap Özdemir'in sigortalı çalışma kaydı ile şirket ortaklığı bulunmamasına vurgu yapılırken, kooperatifin inşaat çalışmaları için ödenen 440 milyon liraya rağmen, inşaatta hiçbir ilerleme olmadığı ifade edildi. CHP'li vekilin kardeşine ait şirketten gelen paraların aynı gün içinde tamamının ya da büyük bir kısmının şirket sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir'in kayınvalidesinin hesabına transfer edilmesi dikkat çekici olarak değerlendirildi.