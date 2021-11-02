  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Trendeki bıçaklı saldırgan Joker’den etkilenmiş

Trendeki bıçaklı saldırgan Joker’den etkilenmiş

17 kişiyi bıçaklayıp vagonu yakmaya çalışan saldırgan yakalandı.

Trendeki bıçaklı saldırgan Joker’den etkilenmiş

2.11.2021

JAPONYA'DAKİ bir trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırganın, hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiği öğrenildi. Sosyal medyada saldırıdan önceki görüntüleri çıkan mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Kyota Hattori isimli saldırganın, ifadesinde Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ortaya çıktı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trendeki bıçaklı saldırgan Joker’den etkilenmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.