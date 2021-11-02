JAPONYA'DAKİ bir trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırganın, hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiği öğrenildi. Sosyal medyada saldırıdan önceki görüntüleri çıkan mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Kyota Hattori isimli saldırganın, ifadesinde Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ortaya çıktı.
Trendeki bıçaklı saldırgan Joker’den etkilenmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.