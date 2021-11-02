Trendeki bıçaklı saldırgan Joker’den etkilenmiş

17 kişiyi bıçaklayıp vagonu yakmaya çalışan saldırgan yakalandı.

JAPONYA'DAKİ bir trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırganın, hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiği öğrenildi. Sosyal medyada saldırıdan önceki görüntüleri çıkan mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Kyota Hattori isimli saldırganın, ifadesinde Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ortaya çıktı.