İzmir'in göbeğinde 2 bin yıllık gizem: Agora

Agora'nın kalbinde, modern İzmir'in gürültülü trafiğinden sadece birkaç metre derinlikte yatan o büyük sır, aslında "Zamanın Durduğu Yeraltı Şehri"dir. Binlerce yıldır şehri ayakta tutan bu sırlar, sadece taşlardan değil, yaşayan bir sistemden oluşuyor. İşte Agora'nın en çarpıcı 3 sırrı:
1. 2000 YILLIK "BİTMEYEN SU" SİSTEMİ
En büyük sır, Agoranın altındaki devasa tonozlu galerilerde saklıdır. Roma döneminde inşa edilen su kanalları, bugün hala gürül gürül su taşımaya devam ediyor.
Şehir defalarca yıkılmış, medeniyetler değişmiş ama o tünellerdeki su hiç kesilmemiş. Antik mühendisliğin bu kusursuz işleyişi, İzmir'in neden binlerce yıldır aynı noktada yaşadığının da gizli cevabı.
2. ANTİK DÜNYANIN "GİZLİ MESAJLARI"
Dünyanın en zengin Grekçe grafiti koleksiyonu burada, bazilikanın karanlık duvarlarında gizlidir. Bunlar resmi yazıtlar değil; halkın elinden çıkmış, 1800 yıllık "anlık iletilerdir."
Bir duvarda bir gladyatörün zaferi anlatılırken, diğerinde bir aşığın sitemi, bir diğerinde ise o dönem limana yanaşan dev gemilerin çizimleri yer alır.
Bu duvarlar, antik Roma halkının Instagram akışı gibidir; sansürsüz ve tamamen gerçektir.
3. İKİ ŞEHRİ BAĞLAYAN "GİZLİ TÜNELLER" EFSANESİ
Yıllardır İzmir'de kulaktan kulağa yayılan bir efsane vardır: "Agora'dan giren bir kişi, yer altı tünellerinden geçerek Kadifekale'ye ya da limana çıkabilir."
Arkeolojik kazılar devasa galerileri ve su yollarını ortaya çıkardıkça, bu "efsane" aslında gerçek bir mühendislik ağına dönüşüyor. Şehrin altı, bir örümcek ağı gibi birbirine bağlı tünellerle örülü.