Öldürülen Rus general sayısı 5’e çıktı

RUSYA'NIN 24 Şubat'ta başlattığı işgal 24'üncü gününe girerken, Ukrayna bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğünü bildirdi. Böylelikle Ukrayna'da öldürülen Rus general sayısı 5'e çıkmış oldu. Daha önce 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky, Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov, 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov, 150. Motorlu Tüfek Tümeni Tümgeneral Oleg Mityaev işgal sırasında öldürülmüştü.

RUSLAR KİNZHAL FÜZESİ KULLANDIĞINI AÇIKLADI

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna işgalinde ilk kez hipersonik Kinzhal (Kinjal) füzelerinin kullanıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik. Ukrayna ordusuna ait 12 İHA da imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNALI OYUNCU SHVETS KİEV'DE HAYATINI KAYBETTİ

UKRAYNALI ünlü oyuncu Oksana Shvets, Rusların Kiev'de bombaladığı apartmanda hayatını kaybetti. Sanatçının perşembe sabahı, başkent Kiev'in güneydoğusunda yer alan 16'ncı kattaki dairesinde, uykusu sırasında, yatak odasının penceresini hedef alan bir roket sonucu öldüğü belirtildi. Ukrayna'nın en seçkin tiyatro oyuncularından biri olan 67 yaşındaki Shvets, geçen ay savaşın başlamasına kadar sahnelerdeydi.

RUS ORDUSUNUN KAYBI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank, 1470 zırhlı araç, 213 top, 72 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.