Anonymous’dan Rusya lideri Putin’e göz dağı

RUSYA'NIN Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'ya destek olmak için başta Kremlin olmak üzere birçok Rus devlet sitesini hackleyen uluslararası ünlü hacker grubu Anonymous, bu kez Rusya Merkez Bankası'nı hackledi. Gizli anlaşmalar da dahil 35 binden fazla belgeyi yayınlamaya başlayan Anonymous, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj gönderdi. Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" dedi.

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