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Papa mahkumları ayaklarından öptü

16.4.2022

Papa mahkumları ayaklarından öptü
KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın Civitavecchia kentindeki bir hapishaneyi ziyaret etti. Papa, ayin kapsamında bazı mahkumların ayaklarını öptü. Ayin sırasında objektiflere yansıyan anlarda Papa, burada 12 mahkumun ayaklarını yıkadı. Yıkanan ayaklar, daha sonra Papa tarafından öpüldü. 85 yaşındaki Papa, törendeki konuşmasında, "Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz" dedi. Konuşmasının devamında Papa, "Bu, 'Ben kimseyi yargılamıyorum, herkese hizmet etmeye çalışıyorum' demenin bir yoludur" ifadelerini kullandı.
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