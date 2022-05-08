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İran destekli gruplara hava saldırısında 9 terörist öldü

8.5.2022

İran destekli gruplara hava saldırısında 9 terörist öldü
SURİYE'NİN doğusunda Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı gruplara ait bir noktaya düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü. Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilindeki Huyjet Kati bölgesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu emrindeki yabancı teröristlere yönelik hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında Irak ve Afganistan kökenlilerin de olduğu 9 terörist öldü, 8'i yaralandı. Hangi ülke tarafından düzenlediği bilinmeyen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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