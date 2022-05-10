Zafer Günü’nde gövde gösterisi yapan Vladimir Putin dünyaya seslendi

Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yenmesinin 77. yıl dönümü Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle kutlandı.

9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ile ilgili ses getirecek açıklamalarda bulunarak Batı'ya adeta meydan okudu.

"SALDIRGANLARA CEVAP VERDİK"

Ukrayna'ya başlattıkları saldırıların gerekçesinin NATO, Avrupa Birliği ve ABD'nin adımları olduğunu belirten Putin, "Rusya saldırganlığa karşı önleyici bir yanıt verdi. Zamanında ve doğru bir karardı. Egemen, güçlü, bağımsız bir ülkenin kararıydı. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra üstünlüğünden bahsetmeye başladı ve böylece sadece tüm dünyayı değil hiçbir şeyi fark edemeyen her şeyi kabul etmek zorunda kalan yanındaki uydu ülkeleri de küçük düşürdü. Ama biz farklı bir ülkeyiz" dedi.

"DÜNYADA NAZİLERE YER YOK"

Ukrayna'daki Rus askerlerine de seslenen Putin, "Şimdi askerlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Ana vatan için gelecek için savaşıyorsunuz. Kimse ikinci dünya savaşını unutmasın. Öyle ki dünyada cellatlara, katillere ve Nazilere yer yok" dedi. Putin açıklamalarının ardından Sovyet ve Rus askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 bin Rus askeri ve 131 askeri aracın katıldığı geçit törenini izledikten sonra Meçhul Asker anıtına çelenk bıraktı.

UÇAK GÖSTERİSİNİN İPTALİ KAFA KARIŞTIRDI

KIZIL Meydan'da Putin'in yaptığı sert konuşma kadar dikkat çeken diğer bir konu ise; askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi oldu. Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösterinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

Ancak tören esnasında uçak ve helikopterlerin uçuşunu engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmaması dünya basınında 'komik bahane' olarak yorumlandı. Söz konusu hava araçları, törenlerin provalarında benzer hava koşullarında uçuş gerçekleştirmişti.

HİÇ KİMSENİN ZAFERİMİZİ İLHAK ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9 Mayıs dolayısıyla yayınladığı video mesajında, "Atalarımız Nazileri, Ukrayna'nın dört bir yanından kovdular ama bu şehirler bize ilham veriyor, işgalcileri kesinlikle kendi topraklarımızdan süreceğimize dair bize inanç veriyor. Bugün Nazizm'e karşı Zafer Bayramı'nı kutluyoruz ve kimsenin zaferimizi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Zelenskiy, çok yakında Ukrayna'nın iki Zafer Günü'nün olacağını söyleyerek "O zaman kazandık ve şimdi de kazanacağız. Ve Hreşçatik (meydanı) zafer geçit törenini görecek. Ukrayna'nın zaferini" diye konuştu.

İNGİLİZLERDEN PUTİN'E TEPKİ

İNGİLTERE Savunma Bakanı Ben Wallace, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı gününde, başkent Londra'daki Ulusal Ordu Müzesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin'i, 70 yıl önceki faşizmi ve zorbalığı yansıtmakla suçlayan İngiliz Bakan, Rus generallere de atıfta bulunarak, "Onlar ve Putin için zafer günü olamaz, Ukrayna'da sadece onursuzluk ve kesinlikle yenilgi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.