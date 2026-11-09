Antalya’da COP31 heyecanı

Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31, bugün Antalya'da resmen başlıyor. 20 Kasım'a kadar devam edecek olan dev organizasyon için Türkiye geniş kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. Havalimanı, COP31 alanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergahlarına yönelik özel güvenlik planlamaları yapıldı, TOKİ tarafından 4 ana arter ile 12 otel bağlantı yolunda toplam 37 bin 786 metrelik yol yapım çalışması tamamlandı. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi de 35 milyondan 82 milyona, uçak park pozisyonu ise 108'den 176'ya çıkarıldı.

1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

COP31 alanında müzakerelerin gerçekleştirileceği "Mavi Bölge" 527 bin 414 metrekarelik, halka açık olan "Yeşil Bölge" ise 582 bin 244 de metrekarelik devasa bir alanı kapsayacak. Ücretsiz ve renkli etkinliklerin gerçekleştirileceği Yeşil Bölge'ye 1.5 milyon ziyaretçi bekleniyor. 100'ü aşkın devlet lideri ve 500'e yakın bakanın katılacağı tarihi organizasyon için 154 farklı ülkeden 45 binden fazla gönüllülük başvurusu alındı. 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu onaylandı.