Antalya’da COP31 heyecanı

Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31, bugün Antalya'da resmen başlıyor. 20 Kasım'a kadar devam edecek olan dev organizasyon için Türkiye geniş kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. Havalimanı, COP31 alanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergahlarına yönelik özel güvenlik planlamaları yapıldı, TOKİ tarafından 4 ana arter ile 12 otel bağlantı yolunda toplam 37 bin 786 metrelik yol yapım çalışması tamamlandı. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi de 35 milyondan 82 milyona, uçak park pozisyonu ise 108'den 176'ya çıkarıldı.
1.5 MİLYON ZİYARETÇİ
COP31 alanında müzakerelerin gerçekleştirileceği "Mavi Bölge" 527 bin 414 metrekarelik, halka açık olan "Yeşil Bölge" ise 582 bin 244 de metrekarelik devasa bir alanı kapsayacak. Ücretsiz ve renkli etkinliklerin gerçekleştirileceği Yeşil Bölge'ye 1.5 milyon ziyaretçi bekleniyor. 100'ü aşkın devlet lideri ve 500'e yakın bakanın katılacağı tarihi organizasyon için 154 farklı ülkeden 45 binden fazla gönüllülük başvurusu alındı. 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu onaylandı.
30 BİN GÖREVLİ
Böylece COP tarihinin bir başka rekoruna da imza atıldı. Ulusal ve uluslararası 3 bini aşkın medya mensubu da COP31'i yerinde takip etmek için akredite oldu. Zirvede emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, temizlik ve diğer hizmet alanlarında toplam 30 bini aşkın kişi görev yapacak.12 gün boyunca emniyet ve jandarma birimleri için personel, araç, kamera, plaka tanıma ve insansız hava aracı destekli ilave tedbirler alınacak. 132 ambulans, 9 itfaiye aracı da zirve boyu özel olarak görevlendirildi.
RESMİ AÇILIŞ 11 KASIM'DA
COP31'İN en yoğun iki günü 11-12 Kasım olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Antalya Liderler Zirvesi'nin resmi açılışı, 100'ü aşkın liderin katılımıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana teması 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' olacak. Zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarının yanı sıra, liderlerin katılacağı üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek.
BUGÜNÜN GÜNDEMİ
ANTALYA'DA düzenlenen dünyanın en önemli iklim zirvesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk günü, 'Gıda, Tarım ve Sağlık' temasına ayrıldı. Konferansın halka açık bölümü olan Yeşil Bölge'de yayımlanan ilk programda, su ve gıda güvenliğinin öne çıktığı görüldü. Türkiye Pavilyonu'nun ilk toplantılarından biri uzun vadeli su güvenliği planlamasına ayrıldı.