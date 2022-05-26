Barış için tek yol iki devletli çözüm

TÜRKİYE'DEN İsrail'e 15 yılın ardından dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Batı Kudüs'te gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Mevkidaşı ile bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İki devletli çözümün kalıcı barış için tek yol olduğuna inanıyoruz" dedi. İsrailli bakan Lapid ise, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomasi ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerde de gelişme bekliyoruz" dedi.

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