GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 EKİM SALI | Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın üç ayın dibinden dönerken yatırımcılar 27 Ekim Salı günü güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

6.400 TL'nin altına inen gram altın ise yeni günde 6.430,684 TL seviyesinde bulunuyor. Spot piyasada gram altında alış fiyatı 6.429,931 TL, satış fiyatı 6.430,684 TL.