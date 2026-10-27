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Haberler Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 EKİM SALI | Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 EKİM SALI | Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Güne hızlı bir yükselişle başlayan ons altın yeniden 4.000 dolar barajını aşarken, gram altın ise 6.400 TL seviyesini geride bıraktı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren çeyrek, gram ve ons altında son rakamlar.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın üç ayın dibinden dönerken yatırımcılar 27 Ekim Salı günü güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı.

ONS ALTIN GÜNE KAÇ DOLARLA BAŞLADI?

Dünkü kapanışta 4.000 doların altına sarkan ons altın yeni günde 4.017,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

6.400 TL'nin altına inen gram altın ise yeni günde 6.430,684 TL seviyesinde bulunuyor. Spot piyasada gram altında alış fiyatı 6.429,931 TL, satış fiyatı 6.430,684 TL.

27 Ekim 2026 altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Ons altın: 4.017,13 dolar

Gram altın: 6.430,684 TL

Çeyrek altın: 10.514,17 TL

Yarım altın: 21.028,34 TL

Cumhuriyet altını: 43.174 TL

Ziynet altını: 41.928,06 TL

Ata altın: 43.392,07 TL

Gremse altın: 104.949,75 TL

Beşli altın: 211.825,19 TL

İki buçuk altın: 104.243,67 TL

Kilo altın: 128.516 TL

Has altın: 6.398,531 TL

BİLEZİK ALTIN FİYATLARI

22 ayar bilezik 5.854,08 TL, 18 ayar bilezik 4.685,83 TL ve 14 ayar bilezik 3.658,80 TL seviyesinde bulunuyor.

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