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Zelenskiy: Kissinger’in takvimi 1938’de kalmış

27.5.2022

Zelenskiy: Kissinger’in takvimi 1938’de kalmış
UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi gerektiğini ima eden ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki gösterdi. Kissinger'in sözlerini 1930'larda Nazi Almanya'sını yatıştırma politikasına benzeten Zelenskiy, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı. Kissinger o zaman Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" diye konuştu.
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