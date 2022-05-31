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Solingen’de Türkler özel talepte bulundu

31.5.2022

Solingen’de Türkler özel talepte bulundu
ALMANYA'NIN Solingen kentinde 5 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 29 yıl geçti. Solingen Belediye Meclisi'ndeki Alternatif Halk Listesi Başkanı Rasim Çetin, önümüzdeki yılki 30'uncu anma yılı öncesinde talepleri olduğunu belirtti. Saldırıda öldürülenlerden Hatice Genç'in okuduğu okula adının verilmesini isteyeceklerini ifade eden Çetin, "Solingen'de 5 sokağa kardeşlerimizin isimlerinin verilmesini talep edeceğiz. 29 Mayıs Solingen Müzesi oluşturulması konusunda da talebimiz olacak" dedi,
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