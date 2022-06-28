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G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatına yasak

28.6.2022

G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatına yasak
ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu. Biden, Twitterdan yaptığı paylaşımda, "G7'de Rusya için on milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız" ifadesini kullandı. Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumundaydı. Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü olarak biliniyor.
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