Yerli soykırımını kabul eden Papa özür diledi

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'ya "tövbe haccı" olarak tanımladığı ve yerlilerle buluşup özür dilediği 6 günlük ziyaretini tamamlayarak dün sabah Vatikan'a döndü. Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda yerli halka yapılanların "soykırım" olduğunu ve bu "soykırımcı operasyon" için af dilediğini söyledi. Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun hazırladığı raporda en az 4 bin 200 yerli çocuğun kiliseye bağlı yatılı okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

DİĞER