İzmirliler dikkat: Şehir merkezinde kar beklentisi var mı? Meteoroloji’den kış tahmini!

Akdeniz ikliminin hakim olduğu İzmir 'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gözler kış tahminlerine çevrildi. İzmirlilerin en çok merak ettiği "Bu kış kar yağacak mı?" sorusuna yanıt uzmanlardan ve meteorolojik analizlerden geldi. ŞEHİR MERKEZİNDE KAR İHTİMALİ DÜŞÜK Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve iklim uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2026-2027 kış sezonunda Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların bol ancak çoğunlukla sağanak yağmur şeklinde düşeceği öngörülürken, İzmir şehir merkezinde örtü bırakacak düzeyde bir kar yağışı ihtimali oldukça düşük görünüyor.

YÜKSEK KESİMLER VE DAĞLIK İLÇELER ŞANSLI

Şehir merkezinde kar yağışı beklenmese de İzmir'in yüksek rakımlı ilçelerinde tablo farklılık gösteriyor:

- Ödemiş (Bozdağ): İzmir'in en yüksek noktalarından biri olan Bozdağ Kayak Merkezi çevresinde ve yüksek kesimlerde kış aylarında kısa süreli kar yağışları görülebilecek.

- Spil Dağı Etekleri, Spil / Kemalpaşa: Şehrin yüksek tepelerinde ve dağlık geçitlerinde ilerleyen kış aylarında kar ve karla karışık yağmur geçişleri ihtimal dahilinde yer alıyor.



KASIM AYINDA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Kasım ayı güncel tahminlerine göre ise kent genelinde dondurucu soğuklar yerine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 12-20 derece bandında seyrettiği İzmir'de, vatandaşların kar yerine sağanak yağış ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.