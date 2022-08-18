Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atayacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını belirtirken, Kulubayev de ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını hatırlatarak, "Stratejik ortaklık, kardeşlik en üst seviyede. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırgızistan'a bekliyoruz. FETÖ konusunda hassas olduğunuzu anlıyoruz, güvenlik teşkilatımız bu konuda sıkı çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'OLUMLU ADIM GELDİ'

AÇIKLAMALARIN ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması yapacağı haberlerine ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "İlişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda İsrail Başbakanı Yair Lapid ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da 'büyükelçilerin atanması konusunda çalışma başlattık' diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de olumlu bir adım geldi. Biz de Türkiye olarak İsrail Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de diğer atayacağımız büyükelçiler listesini de cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak. Diğer taraftan söylediğimiz gibi Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

'DOSTLUĞU TEŞVİK EDECEK'

TÜRKİYE ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail kanadından da olumlu açıklamalar yapıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdir ediyorum. İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" dedi. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise, "Tam diplomatik bağları yeniden kurma kararı bölgesel istikrarı güçlendirmeye de katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.