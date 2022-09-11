FRANSIZ Le Monde gazetesi, son zamanlarda bölgesinde oynadığı arabulucu rolüne değinerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Gazetedeki yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Erdoğan'ı kıskanmasına rağmen, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı başarmış büyük bir arabulucu olduğu belirtildi. Gazetede Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı yazıda, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin iyi olduğu belirtildi.

'DIŞ POLİTİKA USTASI'

FRACHON yazısında, "Fransa cumhurbaşkanı doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı Ruslar ve Ukraynalılar için irtibatta. Erdoğan, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazların anahtarına sahip" ifadelerini kullandı. Yazısında Erdoğan'ın bir dış politika ustası olarak uzmanlarca kıskançlıkla da olsa saygıyla izlendiğini yazan Alain Franchon, "Zelenskiy'e sıcak olan ve destek veren, her zaman Putin'i anlayan Erdoğan, arabulucu olarak kendini dayattı. Yan yana ama herkesle arası iyi. Biraz kıskanç bir hisle de olsa realist ekolün dış politikada savunucuları ustayı selamlıyor" dedi. Erdoğan'ın uluslararası alanda attığı çözüm getiren hamlelerini de sıralayan Frachon, "Hububat krizi ve Zaporijya nükleer santrali sorunları çözüldü. Rusya ile ekonomik ortaklık imzaladılar. Zelenskiy de Erdoğan'ı Lviv'de ağırladı" ifadelerini kullandı.