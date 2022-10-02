Ian Kasırgası’nın vurduğu ABD’de can kayıpları artıyor

ABD Florida'da büyük yıkıma neden olan Ian Kasırgası'nın 2. gününde de hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Etkisini azaltarak Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine yönelen kasırganın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Charlotte'da 8, Lee'de ise de en az 5 kişinin kasırga nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Osceola, Volusia ve Sarasota'da da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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