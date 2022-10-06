Resmi belgeleri tuvalete atıyordu!

NEW York Times gazetesinden Maggie Haberman'ın eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdığı "Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü" adlı kitap ülkede gündem oldu. Trump'ın yönetimde olduğu döneme dair dikkat çekici detayların paylaşıldığı kitapta, Trump'ın Beyaz Saray konutundaki personelinin tuvalette resmi belgeler olduğuna inanılan kağıt parçaları bulduğu belirtildi. Beyaz Saray personelinin düzenli aralıklarla tuvaleti tıkayan kağıt tomarları keşfettiği ve Trump'ın bu kağıtları tuvalete atarak sifonu çekmeye çalıştığı kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda Florida'daki malikanesine baskın düzenlenen Trump hakkında resmi belgeleri yok etmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

AVUKATLARINA GÜVENMEDİ

Kitapta, Trump'ın seçimlerde Biden'ın kazanmasının ardından eski New York Belediye Başkanı ve kişisel avukatı olan Rudy Giuliani'yi aradığı belirtildi. Trump'ın Giuliani'ye, "Rudy yetki sende. Çılgınca işler de dahil olmak üzere istediğin her şeyi yapabilirsin, umurumda değil" dediği öne sürüldü. Ayrıca Trump'ın komplo teorilerine kendini kaptırdığı, danışmanları ve avukatlarına güvenmediği de ifade edildi.

KIZI VE DAMADINI İŞTEN KOVACAKTI

KİTAPTA Donald Trump'ın Beyaz Saray'da başdanışmanları olan kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ı Twitter üzerinden işten çıkarmak üzere olduğu da belirtildi. Trump'ın damadı Kushner'i küçümsediği ve onunla alay ettiği de ileri sürüldü.