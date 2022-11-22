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İran’da Mahsa Emini protestoları sürüyor

22.11.2022

İran’da Mahsa Emini protestoları sürüyor
İRAN'DA, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler, bazı üniversitelerde devam etti. İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği'nin Telegram sayfasında yayımladığı görüntülere göre, Allame Tebatebayi, Mazenderan, Emir Kebir, Babul Noşirevani, Simnan, Zehra, Şiraz Tıp Bilimleri ve Kirmanşah Azad üniversitesi öğrencileri protestolarını sürdürdü, arkadaşlarının gözaltına alınmasına ve okuldan uzaklaştırmalara tepki gösterdi. Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
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