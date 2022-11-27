Aç bırakılarak katledilen 4.5 milyon kurban anıldı

UKRAYNA'DA 1932-1933'te Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in 'kolektivizm' politikası sonucu 4.5 milyon kişinin açlıktan ölmesi ile sonuçlanan Holodomor katliamının kurbanları anıldı. Stalin'in kooperatif tarım uygulamasına zorladığı köylüler bunu reddedince silahlı devlet görevlileri var olan bütün hasada, tohumluk buğdaylara ve köylünün kendi ihtiyacı olarak kullandığı buğdaya el koydu. Açlığa itilen köylünün bulunduğu bölgeden çıkması engellendiği gibi bu topraklara dışarıdan yardım ve giriş de yasaklandı. Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi kıtlıktan yaşamını yitirdi. Kurbanlar arasında 10 yaşından küçük yaklaşık 1 milyon çocuk ve 600 bin civarında anne karnında bebek vardı.

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